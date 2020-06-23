Пандемія китайського вірусу набирає обертів

Таку заяву зробив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус, виступаючи на віртуальному форумі охорони здоров'я, організованому ОАЕ. При цьому він підкреслив, що викликаний пандемією масштабний криза буде давати про себе знати протягом десятиліть.

"Ця пандемія все ще зростає. І ми знаємо, що пандемія набагато важче, ніж просто криза в охороні здоров'я. Це ще й економічна криза, і соціальна криза, а у багатьох країнах - ще й політична криза. Його наслідки будуть відчуватися ще десятиліття", - сказав Гебрейесус.

При цьому він додав, що найбільша у сформованій ситуації, не сам вірус, а "брак глобальної солідарності та глобального лідерства".

"Ми не можемо перемогти цю пандемію при розділеному світі. Політизація пандемії загострює її", - додав Гебрейсус.

Зазначимо, за офіційними даними на 23 червня в Україні з початку епідемії китайський вірус виявили у 38 074 людей 1035 померли пацієнтів, 16 956 одужали. При цьому за минулу добу в Україні виявили 833 хворих, що на 152 випадки більше, ніж було добою раніше.

Додамо, що з 22 червня в Україні посилено контроль за дотриманням карантину. Госпродпотребслужба і Національна поліція будуть значно жорсткіше реагувати на подібні випадки.

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