В Житомирській області на Центральному ринку Бердичева побили жінку, яка попросила надіти маску

Інцидент стався в неділю, 21 червня, передає berdichev.biz

Так, продавчиня зробила зауваження відвідувачу, який тут же накинувся на неї. Жінка впала на підлогу і отримала тілесні ушкодження. Крім того, постраждав перехожий, який втрутився в конфлікт.

На даний момент відомо, що справою займаються правоохоронці у яких є відеозапис з камер спостереження.

Нещодавно ми писали, що у Моз пояснили всі нюанси щодо носіння масок і рукавичок під час карантину

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Так, на вулиці маску носити не потрібно (якщо ви одні або з сім'єю), але заходячи в приміщення, де багато людей, її потрібно обов'язково надягати.

"Ми не говоримо про носіння масок на вулиці. Так, на вулиці ми сьогодні можемо ходити без маски. Заходячи в громадські будівлі, ми повинні надягати маску на особу, яка прикриває рот і ніс", - заявив Ляшко.

Ляшко вже підкреслював,що носіння маски тільки на роті - це неефективне засіб, це вже потенційний джерело інфікування.

А ось замість рукавичок головний санітарний лікар порекомендував часто мити руки з милом або обробляти їх антисептиком.

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Як повідомляла Politeka, послаблення скасовуються, термінове заява головного санлікаря Ляшко.

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