Українка напряму звернулася до президента Володимира Зеленського

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Фейсбук Вікторія Євграфова опублікувала пост, в якому потужно звернулася до президента України.

"Звертаюся до Вас, від імені всіх стурбованих і обурених тим станом, що зараз відбувається! Де обіцяний Вами, наш Слуга Народу? Який в серіалі робив все для людей. А в реальному житті Ви нас просто добиваєте…

За що нам далі платити доведеться? За дороги, за яким ми ходимо? За воду в колодязі? Може за повітря, яким дихаємо?", - обурена українка.

Крім того, Євграфова зазначила, що замість того, щоб повертати українців на батьківщину - президент навпаки їх "виштовхує за кордон".

"А Ви, Пане Президент, замість того, щоб повертати людей назад в Україну, навпаки, їх тільки виштовхуєте за кордон! Замість того, щоб підняти популяцію, навпаки, робите все, щоб жінки не народжували дітей, тому що фінанси не дозволяють.

А ми так сподівалися, що життя наладиться, а стає тільки гірше і важче виживати…", - резюмувала Вікторія Євграфова в Фейсбуці.

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Цього разу на своїй особистій сторінці в Instagram він звинуватив Зеленського в тому, що той нібито обіцяв зробити російську мову другою державною, але не дотримав своє слово.

«Для американців росіяни, українці і білоруси — один народ. І правильно чому це не хоче зрозуміти пане Зеленський? Як ви думаєте чому? Ех, Зеленський, толку з вашого управління не буде! Адже обіцяв зробити російську мову державною. Збрехав», — досить фамільярно зазначив актор і додав, що в Швейцарії чотири офіційно затверджених мови.

Нагадаємо, що Зеленський став на захист мов меншин в Україні.

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