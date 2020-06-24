Українські захисники знову знищили боєкомплект супротивників

Як передає Politeka.net про це написав у Facebook волонтер Роман Доник і опублікував відповідне відео (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

Так, він пише, що бійці ЗСУ знищили боєкомплект (БК) ворога, а на відео показав, як він горить.

"Ще одне місце, в якому зберігають БК у російських найманців. Було. Кажеш їм, що сірники не іграшка – не роблять висновків. Знову зараз почнуть звинувачувати злісних "укрів" в обстрілі. А "це не ми". І взагалі, всі свято дотримуються Мінські (угоди. – прим. ред.)", – написав Роман Доник.

"На вас тільки й надія", "Ну Моз жиж попереджає: куріння шкодить здоров'ю...", "Гарі гарі,мая звязда", "Це все тому, що у них хтось в журналі по ТБ не розписався", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Еще одно место в котором хранят БК у российских наемников. Было. Говоришь им, что спички не игрушка, не делают выводов. Опять сейчас начнут обвинять злобных укров в обстрелах. А «это не мы». И вообще, все свято блюдут минские. Только б мин давали по заявкам. Gepostet von Roman Donik am Dienstag, 23. Juni 2020

Нагадаємо, що українські військові знищили міномети противника, а після - накрили їх позиції вогнем, коли ті повернулися за боєприпасами.

Відповідні кадри з'явилися в мережі.

"Вогнем повіявшим з Холодного Яру, припинили вивезення боєкомплекту і вцілілого міномета з позицій російських найманців знищених невідомою силою", - йдеться у підписі до відео.

Волонтер Роман Доник стверджує, що російські найманці намагалися повернутися за боєкомплектом і уцілілим мінометом, але такий варіант подій передбачили українські військові.

У підсумку бійці з 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр" завдали нищівного удару по силам окупанта.

Нагадаємо, бійці ВСУ влучним ударом помстилися ворогові на Донбасі, відео.

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