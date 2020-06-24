Бойовики викрали 20-річного українця Богдана Максименка

Про це в Facebook повідомляє "Медійна ініціатива за права людини".

Відомо, що вже більше двох місяців хлопця утримують у в'язниці.

"10 квітня 2020 до нього додому прийшли люди у формі, обшукали квартиру, вилучили техніку та забрали Богдана. Рідні хлопця порахували: рівно 73 доби не знали про його місцезнаходження. Зрештою, з'ясували – в Макіївці, в так званому СІЗО так званого міністерства держбезпеки, який розташований на території колонії №97. А потім навіть змогли передати першу передачу", – пишуть в мережі.

Відомо, що Богдану передали ліки, адже у нього вроджений порок серця, і він потребує медичної опіки.

Але найголовніше – за допомогою передачі вдалося підтвердити факт викрадення і утримання хлопця

Як наголошується, незважаючи на те, що Богдан жив на окупованій території, він ніколи не приховував своєї проукраїнської позиції.

Останній пост на сторінці Богдана в Facebook: "Складно насправді повірити в те, що Донецьк вже не буде таким, як раніше, ніколи. І тільки тихий і слабкий вогник надії і мрії на повернення не гасне. І тільки пісня Патріота лунає в донбаських степах, а ми чекаємо, тому що є речі, заради яких можна витерпіти все, адже ми – українці і є наша велика Батьківщина – вся наша Україна".

Нещодавно ми писали, що 22 червня бойовики відкрили блокпости і почали витончено знущатися над людьми

Окупанти декілька місяців тримали контрольно-пропускні пункти на замку, а тепер відкрили рух через "Еленовку" і "Новотроїцьке". Керівник Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко заявив, що всі хто приїжджає в Україну з непідконтрольних територій зобов'язані проходити температурний контроль і відправлятися на самоізоляцію за допомогою сервісу "Дій вдома".

Але ось випускати людей з Донбасу бойовики не поспішають. Користувачі мережі передають, що влада так званої "ДНР" придумали нову капость.

Нагадаємо, що в мережі показали, як "зазеленів" Донецьк без України, гірше, ніж в Чорнобилі: "Самі цього хотіли, тепер мають"

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

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