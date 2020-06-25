Українцям пригрозили штрафами за відсутність масок і недотримання соціальної дистанції

Про необхідність дотримуватися карантинних заходів нагадав українцям прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що влада продовжить карати громадян за порушення карантину. За словами голови Кабміну, мова йде в першу чергу про носіння масок і дотримання соціальної дистанції.

При цьому прем'єр уточнив, що в першу чергу «під роздачу» потраплять всілякі установи, які не дотримуються обмежень.

«Ми почали з понеділка акцію по накладенню штрафів переважно на установи, які не дотримуються карантинних обмежень. Але, шановні громадяни України, ми будемо продовжувати політику покарань за недотримання соціальної дистанції та заходів масочного режиму, заходів дезінфекції», - заявив Шмигаль.

Крім того, прем'єр пригрозив, що уряд може знову ввести жорсткий карантин, якщо люди будуть масово ігнорувати існуючі обмеження. Він підкреслив, що ситуація з захворюваністю в країні продовжує погіршуватися.

«Ситуація значно погіршується. Причина – люди перестали дотримуватися карантин. В інших країнах захворюваність не росте за такої моделі. Єдиний шлях – продовжувати політику покарань», - вважає глава Кабміну.

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