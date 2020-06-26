Володимир Зеленський висловив надію на те, що українці, постраждалі від стихійного лиха, зможуть повернутися до звичного життя в найближчі дні

У четвер, 25 червня, президент прибув з терміновим візитом в Івано-Франківську область, яка сильно постраждала від масштабних повеней. Пізніше він прокоментував побачене в ефірі ток-шоу «Право на владу».

Зеленський зізнався, що його вразили масштаби катастрофи.

«Бачимо, що затоплено регіон, зруйновано понад 8 тисяч будинків, затоплено близько 10 тисяч га сільського господарських земель. Зруйновані дороги, дамби, кілька старих мостів», - розповів президент.

У той же час, президент нагадав, що на місці продовжують працювати рятувальники, а рух по всіх дорогах державного значення на Західній Україні вже відновлено. Він висловив надію на те, що найближчим часом ситуація в регіоні нормалізується.

«Я думаю, що повністю нормальне життя протягом найближчих днів буде відновлено», - заявив Зеленський.

Він також повідомив, що люди, чиї будинки постраждали в результаті повені, можуть розраховувати на фінансову допомогу або нове житло. За його словами, на відновлення регіону було виділено близько 750 мільйонів гривень.

«Деякі будівлі не можна повернути, скажімо так, до життя, тому люди будуть переселені. Буде обов'язково ще фінансова допомога», - підкреслив президент.

Нагадаємо, Зеленський просить про допомогу, ситуація вкрай важка: «Терміново потрібні…».

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