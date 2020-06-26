Кожного дня в Україні перевіряється близько чотирьох тисяч об'єктів, виписуються штрафи та приписи

Так, починаючи з 18 червня Госпотребслужба посилила нагляд за дотриманням карантину.

Таким чином, всього за один день було перевірено 4 тисячі 269 об'єктів, зокрема понад 650 закладів громадського харчування.

На кожному четвертому об'єкті були виявлені порушення дотримання вимог протиепідемічних заходів.

Інспектора Державної споживчої служби за результатами перевірок виписали 896 приписів і 74 штрафу.

Також відомо, що 102 випадки за виявленими порушеннями інформувалися представниками Національної поліції України. Ще 189 випадків – органами місцевої влади.

Раніше ми писали, що вже почали штрафувати тих, хто знаходиться в підземці без маски.

"За інформацією правоохоронців, з моменту відновлення роботи метрополітену було складено 37 адміністративних протоколів про порушення маскового режиму. По одному з них вже винесено рішення про сплату штрафу в розмірі 17 000 грн", – йдеться у повідомленні.

«У Верховній Раді маски в одного з 10», «Замість простого рішення поставити санитайзеры на станціях краще штрафувати людей за неодягнені рукавички. І вигідно до того ж», «Якого куя в метро я не бачу антисептика при вході і на станціях, маршрутники мають ставити, магазини теж, а метрополітен - ні?», «Да ладно вам.. Він там був всього ОДИН? І потім не оштрафували, а виписали штраф, який має підтвердити суд. І, до речі, хотілося б побачити квитанцію, за якою презик штраф сплатив», - пишуть в мережі.

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