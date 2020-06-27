Освіта в Україні не буде повністю дистанційною або стаціонарною після карантину
З початку нового навчального року школярі будуть вчитися за змішаною системою, яка передбачає гібридний варіант стаціонарного та дистанційного навчання.
Про це розповіла депутат від фракції Слуга народу, член парламентського комітету з питань освіти Юлія Гришина, повідомляє Україна 24.
Нова індексація пенсій, хто може розраховувати на підвищені виплати: "740 гривень отримають..."
Різкий обвал долара, удар по пенсіях і скасування транспорту в Україні — головне за ніч
Зухвалий Лазарєв в одних плавках показав, чим підкорив Лорак: «Від таких форм можна втратити свідомість»
Новий удар стихії, стрибок долара і несподівана заява МВФ – головне за ніч
За її словами, з 1 вересня навчання в Україні буде проходити за змішаною формою. Ситуація буде залежати від масштабів поширення китайського вірусу, який зафіксують на період початку навчального року.
"Кількість дистанційних онлайн-частин буде залежати від епідемічної ситуації в країні, яку ми будемо спостерігати ближче до 1 вересня", - стверджує Гришина.
Також парламентарій зазначила, що існує консолідована позиція, згідно з якою виключне навчання вдома не є оптимальною формою освіти. Дистанційне навчання було вимушеною мірою у зв'язку з пандемією китайського вірусу в Україні.
"З 11 березня діти перестали ходити в школу, через тиждень-два нам стало зрозуміло, що, швидше за все, вони туди не повернуться, і дітей треба було продовжувати вчити. У зв'язку з цим виникла необхідність терміново впроваджувати методології дистанційного навчання", - додала Гришина.
Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати дистанційне навчання: "Діти повинні ходити в школу".
Також Politeka писала, що українські випускники будуть здавати ЗНО по-новому, озвучені правила: «не пустять тих, у кого…»