Освіта в Україні не буде повністю дистанційною або стаціонарною після карантину

З початку нового навчального року школярі будуть вчитися за змішаною системою, яка передбачає гібридний варіант стаціонарного та дистанційного навчання.

Про це розповіла депутат від фракції Слуга народу, член парламентського комітету з питань освіти Юлія Гришина, повідомляє Україна 24.

За її словами, з 1 вересня навчання в Україні буде проходити за змішаною формою. Ситуація буде залежати від масштабів поширення китайського вірусу, який зафіксують на період початку навчального року.

"Кількість дистанційних онлайн-частин буде залежати від епідемічної ситуації в країні, яку ми будемо спостерігати ближче до 1 вересня", - стверджує Гришина.

Також парламентарій зазначила, що існує консолідована позиція, згідно з якою виключне навчання вдома не є оптимальною формою освіти. Дистанційне навчання було вимушеною мірою у зв'язку з пандемією китайського вірусу в Україні.

"З 11 березня діти перестали ходити в школу, через тиждень-два нам стало зрозуміло, що, швидше за все, вони туди не повернуться, і дітей треба було продовжувати вчити. У зв'язку з цим виникла необхідність терміново впроваджувати методології дистанційного навчання", - додала Гришина.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати дистанційне навчання: "Діти повинні ходити в школу".

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