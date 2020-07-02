Космонавт Юрій Гагарін просив передати прощального листа своїй дружині Валентині у випадку, якщо все закінчиться погано

Юрій Гагарін проводив активну підготовку до першого польоту в космос. Його дружина та рідні не знали, що обрали його, що він буде першим. Юрій волів приховати цей факт і не хвилювати рідних, адже не так давно 7 березня 1961 року на світ з'явилася друга донька. Прощальний лист, призначений для дружини і дітей, Гагарін написав 10 березня. Його повинні були передати в разі, якщо все закінчиться погано.

Про те, що Юрій в космосі Валентина почула по радіо.

«Чоловік твій в космосі!» - повідомила сусідка сім'ї – «Приземлився благополучно!»

На цей раз лист не з'явився у руках Валентини.

Вперше зустрілися Юрій і Валентина на танцях в Оренбурзі, коли він навчався в 1-му Військово-авіаційному льотному училищі. Валентина родом з Оренбурга і в той момент була студенткою Медичного технікуму. Через 2 роки після знайомства в 1957 році молоді одружилися.

У квітні 1959 року в Мурманській області, де Гагарін служив після закінчення училища, народилася перша донька Олена. Юрій став частиною команди кандидатів в космонавти. 1960 року сім'я Гагаріних переїхала в Москву.

У 1961 році Валентині здавалося, що вона найщасливіша людина: коханий чоловік, дві дочки, приємні клопоти. Вона була впевнена, що попереду їх чекає прекрасна життя.

Той самий прощальний лист Валентина отримала через сім років, у квітні 1968 року. Уривок з листа 10 квітня 1961 року говорить:

«Хочу, Валенька, присвятити цей політ людям нового суспільства, комунізму, в яке ми вже вступаємо, нашій великій Батьківщині, нашій науці. Сподіваюся, що через кілька днів ми знову будемо разом, будемо щасливі.

Валя, ти, будь ласка, не забувай моїх батьків, якщо буде можливість, то допоможи в чим-небудь. Передай їм від мене великий привіт і нехай пробачать мене за те, що вони про це нічого не знали, та їм не треба було знати. Ну ось, здається, і все. До побачення, мої рідні. Міцно вас обіймаю і цілую, з привітом, ваш тато і Юра».

Валентина більше не вийшла заміж. Все життя вона присвятила дітям, онукам і роботі.

Більше 30 років Валентина була співробітником лабораторії Медичного управління Центру Управління Польотами. Вона завжди була скромною і не бажала слави. У 1981 році Валентина Іванівна випустила книгу про дружину «108 хвилин і все життя». У віці 84 років її не стало, померла Валентина 17 березня 2020 року.

Старша дочка Олена отримала освіту в МДУ. Її дочка Катерина, яка народилася в 1987 році, також закінчила МГУ.

Молодша дочка Галина закінчила Російський економічний університет ім. Р. В. Плеханова. Єдиний син Галини Юрій 1989 року народження став випускником факультету державного управління МДУ.

Нагадаємо, пішов із життя легендарний радянський космонавт: тричі виходив у відкритий космос

Як повідомляла Politeka, Едіта П'єха розповіла про роман з Юрієм Гагаріним: «приніс себе в жертву»

Також Politeka писала, що легендарний космонавт втік з Росії: «страшно»