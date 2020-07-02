Українець жорстко відреагував на висловлення нардепа від партії «Слуга народу» Галини Третьякової про дітей "низької якості"

Як передає Politeka.net, відповідний пост Сергій Мельковский опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Я дитина дуже низької якості. У 10 років залишився без матері і пішов по інтернатах. Закінчив Київський державний університет за фахом "Журналістика". Працював на телебаченні і був редактором понад 20 газет. Очолював інформаційне агентство. Кандидат у майстри спорту. Очолював літературну студію імені Максима Рильського при Київському державному університеті. Був головним редактором видавництва "Дніпро". 30 років в бізнесі. Володію чотирма мовами", - розповів чоловік.

За його словами, Третьякова повинна покаятися за своє висловлювання про українських дітей.

"Загалом, я людина дуже культурна. Але сьогодні від імені тисяч інтернатівців скажу те, що й сам від себе не очікував: "С**ка ти підзаборна, падай ниць і проси пробачення у тих дітей, яких з твоєю допомогою зробили бідними, але не такими противними і гнилими, як ти".

Нагадаємо, що розмірковуючи на тему розподілу соціальних виплат і категорій громадян, які можуть розраховувати на грошову допомогу, Третьякова грубо висловилася про дітей з незабезпечених сімей, назвавши їх «низької якості».

Зазначимо, що психолог вже оцінила стан нардепа від партії «Слуга народу» Галини Третьякової після її висловлювання про дітей.

Фахівець впевнена, що політик втратила нитку реальному житті, і такі слова можуть бути пов'язані з дитячою травмою.