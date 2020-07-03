Найбільш напружена ситуація - на заході

Карантин, введений в Україні через епідемію коронавірусу, можуть посилити в 11 регіонах країни

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степановпід час брифінгу в Києві, передає УНН.

Так, за словами глави МОЗ, в деяких регіонах України планують посилити обмежувальні заходи у зв'язку із підвищенням показників захворюваності на COVID-19.

Зокрема, Степанов зазначив, що станом на сьогоднішній день найбільш напружена ситуація спостерігається в західних регіонах нашої країни: у Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській та інших областях.

«Всього 11 регіонів в Україні, де показники зараз перевищені. І за поданням відповідних головних санітарних лікарів цих областей були зроблені подачі про посилення обмежувальних заходів», - розповів міністр охорони здоров'я.

Згідно з даними, опублікованими на сайті Міністерства охорони здоров'я, станом на 3 липня в Україні підтверджено 588 нових випадків захворювання на коронавірус, що стало новим антирекордом. У МОЗ зазначають, що такі показники пов'язані з тим, що українці нехтують протиепідемічними рекомендаціями міністерства.

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