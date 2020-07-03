Відома українська телеведуча Алла Мазур відмовилася підписувати петицію проти дистанційного навчання

Як повідомляє Politeka.net, вона пояснила свою позицію на сторінці в Instagram.

Алла Мазур опублікувала фото, на якому позує разом з сином Артемом у дворі школи. На задньому плані можна помітити інших дітей та дорослих людей на "лінійці". Журналістка зазначила, що знімок був зроблений задовго до карантину.

Алла Мазур пише, що не має наміру підписувати петицію проти дистанційного навчання, хоча і хоче, щоб її син пішов у звичайну школу з вересня 2020-го року. Вона побоюється, що з початком другої хвилі епідемії діти будуть хворіти і гинути від китайського вірусу на тлі ослаблення карантину.

"Якщо восени нас накриє друга хвиля Ковіду - я сама не пущу сина в школу. І сама запропоную вчити його дистанційно. Бо не звикла грати його життям, та і своїм, як в російську рулетку: пронесе - не пронесе.", - наголосила телеведуча.

Журналістка додала, що у неї є пропозиції до Міністерства освіти, які допоможуть покращити дистанційне навчання.

Раніше ми писали, що Мазур розповіла про успіхи в боротьбі з раком і повернення на телеканал "1+1". За словами журналістки, вона зараз відновлюється і готується до повноцінної роботи.

Нагадаємо, Алла Мазур виграла бій з онкологією і поділилася досвідом.

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