Україна влаштувала російським військам смертоносну пастку в Чорному морі

Видання "Forbes" стало відомо, що українські війська приготували для окупантів, передає Politeka.net.

Україна будує і спускає на воду бойові судна різних класів, але ці кораблі не зможуть відобразити повномасштабний наступ РФ. Їх головне завдання в тому, щоб за допомогою радарів знаходити супротивників і передавати дані ракетникам. Бойові катери є важливою частиною "сенсорної мережі" ЗСУ, куди також входять наземні пункти спостереження і безпілотники.

"Ця мережа зможе забезпечувати даними сили мобільних протикорабельних систем. Росія повинна боятися саме цих ракет, а не катерів", - пише ЗМІ.

Як відзначають аналітики, Україні легше і менш витратно обстрілювати ворогів ракетами з берега. В такому випадку можна і зовсім відмовитися від дорогих катерів, а посилитися вантажівками з недорогими крилатими ракетами. Наприклад, ракета Р-360 "Нептун" (її тестують з 2019 року) може знищувати цілі крейсери й есмінці на відстані до 280 кілометрів. Їх можна запускати в будь-яку погоду навіть під ворожим вогнем.

"З їх допомогою Україна може тримати під прицілом половину Чорноморського флоту РФ. Якщо вона розгорне достатню кількість систем "Нептун", Чорне море може стати пасткою для російських кораблів, з якої неможливо втекти", – резюмує Forbes.

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