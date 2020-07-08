Письменниця Лариса Ніцой прийшла до висновку, що в Києві немає України

Письменниця розповіла 2018 року, як намагалася відсвяткувати день народження чоловіка, звертаючись у різні заклади і магазини, щоб зробити йому подарунок.

І скрізь її обслуговували російською мовою, тому з кафе Ніцой і її чоловік вийшли в поганому настрої, оскільки і там не знайшлося офіціанта, який готовий був би обслужити їх українською мовою, передає Обозреватель.

"Змирися, українець. Ти досі холуй, якому треба довести, що українська мова в Україні – це нормально, що використання української мови у всіх сферах українського життя, а не тільки на фермі – це логічно. Доведи це, українець, і доводь з любов'ю, не дай бог не психани, не скажи рішуче чи сердито, бо хіба раб має право на емоції? Раб повинен догоджати, добре догоджати, щоб господар і раба, і його мову полюбив… України в Києві немає. Тут кругом путін", - підсумувала письменниця.

Також раніше повідомлялося, що Лариса Ніцой розповіла, як Росія вкрала історію України. За її словами, жителі України повинні застосовувати до РФ історичну назву "Московія", так як термін "Русь" вкрадений росіянами в українців.

"Ви знаєте, як вони стали російськими? Російські царі спочатку вкрали у нас назву "Русь". Адже вони були московитами. Русь – це наше. У ваших батьків вкрали хату, а ви кажете, що власники - ті, хто вкрали", - заявила письменниця.

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.