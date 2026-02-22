Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області надають окремим родинам через місцеві гуманітарні центри.

Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області щомісяця отримують громадяни, які потребують базових товарів для повсякденного життя, повідомляє Politeka.

Команда «ЯМаріуполь» продовжує організовувати гуманітарну підтримку для маріупольських сімей, надаючи продовольчі набори від Маріупольської міської ради.

У кожному пакунку є необхідні безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області: чай, цукор, крупи, макарони, консерви та кукурудза, що дозволяють забезпечити базове харчування родини на кілька днів.

За словами переселенців, допомога є важливою для щоденного побуту. Одна з отримувачок виразила свою вдячність для центру. Жінка підтвердила, що в наборі гарний склад з базовими позиціями для харчування на кожен день.

З безкоштовних продуктів для ВПО у Вінницькій області можна багато чого приготувати. Гуманітарна підтримка надається 1 раз на 31 день у центрі «ЯМаріуполь. Вінниця», що розташований за адресою вул. Соборна, 50.

Для отримання продовольчого пакунка громадяни повинні зареєструватися та підтвердити свій статус, щоб гарантувати справедливий розподіл допомоги.

Центр працює за встановленими правилами, а волонтери допомагають орієнтуватися у видачі їжі та консультують щодо подальшої підтримки.

Координація між міською владою, благодійними організаціями та волонтерами дозволяє забезпечити ефективне розповсюдження наборів, що включають базові товари для харчування.

Тож раз у місяць сімʼї із Маріуполя можуть розраховувати на продовольчу підтримку. Це додає відчуття турботи та безпеки для тих, хто був змушений втікати від війни.

