Субсидії для пенсіонерів в Полтавській області у 2026 році передбачають підтримку для громадян, які обігрівають житло твердим паливом або скрапленим газом без централізованого опалення, повідомляє Politeka.net.

Житлова субсидія на придбання пічного палива надається один раз на рік після особистого звернення. Одночасно можна отримати допомогу на оплату комунальних послуг — електроенергії, газу для приготування їжі, водопостачання та вивезення сміття — з місяця подання заяви до кінця календарного року.

Розмір виплат розраховують індивідуально, враховуючи сукупний дохід сім’ї за попередній рік. Мінімальна норма твердого палива становить дві тонни на рік.

Отримати субсидію можуть українці, іноземці та особи без громадянства, які легально проживають у країні. Допомогу призначають для домогосподарств без централізованого опалення або тих, що не використовують газ чи електрику для обігріву.

Звертатися можна:

особисто — у сервісний центр Пенсійного фонду, місцеву сільську, селищну або міську раду, ЦНАП;

онлайн — через вебпортал ПФУ, сайт Мінсоцполітики або портал «Дія».

Для оформлення потрібно надати: заяву та декларацію встановленого зразка, договір оренди (за наявності), копію договору реструктуризації заборгованості за комунальні послуги (якщо є) та довідку про доходи, якщо інформація відсутня у податковій або Пенсійному фонді.

Фахівці наголошують, що субсидії для пенсіонерів в Полтавській області допомагають зменшити витрати на опалення та забезпечити стабільний доступ до палива протягом холодного сезону.

