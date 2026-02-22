Грошову допомогу для ВПО у Харківській області призначатимуть ще на шість місяців певній частині українців.

Внутрішньо переміщеним особам оновили умови надання грошової допомоги для ВПО на проживання у Харківській області, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

У Пенсійному фонді повідомили, що у 2026 році в державі переглянуто низку соціальних стандартів. Зокрема, оновлено розмір прожиткового мінімуму. Для осіб, які втратили працездатність, він встановлений на рівні 2 595 гривень на місяць. Саме цей показник використовується як базовий під час розрахунку багатьох соціальних виплат і підтримок.

Зміни безпосередньо вплинули й на порядок надання підтримки на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Відтепер продовження виплат здійснюватиметься з урахуванням оновлених критеріїв доходу.

Зокрема, грошову допомогу для ВПО у Харківській області призначатимуть ще на шість місяців, якщо середньомісячний сукупний дохід у розрахунку на одного члена родини не перевищує чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Таким чином, граничний рівень доходу, що дає право на отримання допомоги ВПО, наразі становить 10 380 гривень на одну особу (2 595 грн × 4). Якщо цей показник перевищено, виплати на наступний період не продовжуються.

Оновлення соціальних стандартів покликане привести розміри допомог у відповідність до економічних умов та забезпечити більш адресну підтримку тим родинам переселенців, які її справді потребують.

У ПФУ зауважують, що якщо раніше ВПО або їхні сім'ї не змогли оформити допомогу, оскільки граничний дохід був вищим допустимого рівня, то зараз вони можуть повторно подавати заявки на призначення виплат.

