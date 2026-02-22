Важливо зазначити, що навіть якщо ви раніше отримували грошову допомогу, зокрема для ВПО або пенсіонерів у Полтавській області, подати заявку повторно дозволяється.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надається міжнародною організацію, проте терміни заповнення анкети спливають, пише Politeka.net.

Міжнародна гуманітарна організація NRC спрямовує свою діяльність на підтримку українців, які найбільше постраждали внаслідок війни та не можуть самостійно забезпечити базові потреби — житло, харчування та необхідні речі.

До потенційних отримувачів допомоги належать:

жителі територій, де тривають або нещодавно завершилися активні бойові дії;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

громадяни, які повернулися до деокупованих населених пунктів.

Під час розгляду заяв фахівці організації оцінюють ступінь вразливості кожного домогосподарства. Пріоритет у наданні фінансової підтримки мають сім’ї, у складі яких є:

люди з інвалідністю;

особи з тяжкими або хронічними захворюваннями;

багатодітні родини;

одинокі матері чи батьки;

люди похилого віку, які не мають належної підтримки.

Важливо зазначити, що навіть якщо ви раніше отримували грошову допомогу від NRC, зокрема для ВПО або пенсіонерів у Полтавській області, подати заявку повторно дозволяється. Водночас пріоритет можуть надавати тим заявникам, які не отримували виплат від міжнародних гуманітарних організацій протягом останніх шести місяців.

Онлайн-реєстрація на отримання грошової допомоги триватиме до 12:00 години 25 лютого. Подати заявку можна виключно через офіційний портал за посиланням.

Щоб успішно зареєструватися, потрібно:

Перейти за офіційним посиланням та відкрити сайт у браузері (Google Chrome, Safari тощо). Використання вбудованих браузерів у месенджерах не рекомендується.

Надати доступ до геолокації — система повинна підтвердити, що ви перебуваєте на території України.

Заповнити анкету, вказавши дані про членів домогосподарства (до 5 осіб).

Завантажити якісні кольорові фотографії документів у горизонтальному форматі.

Під час заповнення форми необхідно зазначити:

прізвище, ім’я та по батькові відповідно до паспорта;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) усіх повнолітніх членів сім’ї;

актуальний номер телефону та адресу електронної пошти;

банківський рахунок у форматі IBAN (UA + 27 символів).

NRC ніколи не запитує PIN-код або CVV банківської картки, тому не передавайте конфіденційну інформацію стороннім особам.

