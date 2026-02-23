Субсидія на тверде паливо або скраплений газ в Харківській області доступна для пенсіонерів без централізованого опалення, газового або електричного обігріву, пише Politeka.net
Деталі розкрили в ПФУ.
Допомогу призначають раз на рік – після особистого звернення громадян.
Право на отримання такої житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають на території країни.
Призначення здійснюють з урахуванням сукупного доходу сім'ї за попередній календарний рік. Розмір допомоги визначать індивідуально, однак мінімальна норма твердого палива – 2 тонни на рік.
За інформацією Пенсійного фонду України, подати заяву на призначення субсидії можна як особисто, так і в онлайн-форматі.
Звернутися офлайн дозволено до:
- сервісного центру ПФУ;
- сільської, селищної або міської ради;
- Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).
- Також доступна дистанційна подача документів через:
- вебпортал електронних послуг ПФУ;
- офіційний сайт Міністерства соціальної політики;
- портал «Дія».
Важливо: домогосподарство може одночасно отримувати субсидію для пенсіонерів в Харківській області на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема електроенергії, газу для приготування їжі, водопостачання, водовідведення, вивезення побутових відходів та інших послуг.
Крім того, для оформлення допомоги необхідно підготувати відповідний пакет документів, а саме:
- заяву та декларацію встановленого зразка;
- договір найму (оренди) житла — за наявності;
- копію договору про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги — якщо такий укладено;
- довідку про доходи — у випадку, якщо в декларації вказані доходи, відомості про які відсутні в базах Державної податкової служби або Пенсійного фонду України.
