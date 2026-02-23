Призначення субсидії для пенсіонерів в Харківській області здійснюють з урахуванням сукупного доходу сім'ї за попередній календарний рік.

Субсидія на тверде паливо або скраплений газ в Харківській області доступна для пенсіонерів без централізованого опалення, газового або електричного обігріву, пише Politeka.net

Деталі розкрили в ПФУ.

Допомогу призначають раз на рік – після особистого звернення громадян.

Право на отримання такої житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають на території країни.

Призначення здійснюють з урахуванням сукупного доходу сім'ї за попередній календарний рік. Розмір допомоги визначать індивідуально, однак мінімальна норма твердого палива – 2 тонни на рік.

За інформацією Пенсійного фонду України, подати заяву на призначення субсидії можна як особисто, так і в онлайн-форматі.

Звернутися офлайн дозволено до:

сервісного центру ПФУ;

сільської, селищної або міської ради;

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Також доступна дистанційна подача документів через:

вебпортал електронних послуг ПФУ;

офіційний сайт Міністерства соціальної політики;

портал «Дія».

Важливо: домогосподарство може одночасно отримувати субсидію для пенсіонерів в Харківській області на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема електроенергії, газу для приготування їжі, водопостачання, водовідведення, вивезення побутових відходів та інших послуг.

Крім того, для оформлення допомоги необхідно підготувати відповідний пакет документів, а саме:

заяву та декларацію встановленого зразка;

договір найму (оренди) житла — за наявності;

копію договору про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги — якщо такий укладено;

довідку про доходи — у випадку, якщо в декларації вказані доходи, відомості про які відсутні в базах Державної податкової служби або Пенсійного фонду України.

