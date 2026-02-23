Безкоштовне житло для ВПО в Київській області можна знайти через платформу "Допомагай", де оприлюднили актуальні варіанти помешкань.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області пропонують у Києві та населених пунктах регіону через платформу "Допомагай", повідомляє Politeka.

Серед доступних варіантів на платформі є окрема кімната у теплому приватному будинку з пічним опаленням у Києві на вулиці Головатого.

Дане безкоштовне житло для ВПО в Київській області розраховане на дві особи та надається на період війни для жінки або жінки з дитиною від 3 років.

У будинку є вода, ванна кімната, окремий туалет та кухня з можливістю готувати їжу. Проживання передбачає відсутність грошової оплати, натомість власники просять про помірну побутову участь у житті дому.

Ще однин варіант є у селі Романків Обухівського району на вулиці Лісова. Тут надають повністю облаштований 3 кімнатний будинок для подружжя з двох осіб.

Оселя має кухню, санвузол, ванну кімнату, автономне опалення, електрику, воду, газ, каналізацію та інтернет. Будинок розташований у лісовому масиві за 18 км від Києва, Обухівський напрямок.

Умовою проживання є догляд за садибою та виконання господарських робіт, серед яких стрижка газонів, прибирання листя і доріжок, чистка снігу, контроль за роботою котлів і генератора, а також дрібний ремонт за потреби.

Також безкоштовне житло для ВПО в Київській області доступне для чоловіка у Києві на будь який термін. Пропонується одне місце з можливістю проживання та варіантами зайнятості.

За словами автора оголошення, можна перебувати вдома за відсутності резерву, працювати або брати підробітки з виконання домашніх чоловічих робіт. Також є можливість працювати вантажником із щоденним розрахунком.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: держава запустила новий формат підтримки.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві: за якою адресою звертатися.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області: хто має право на її отримання.