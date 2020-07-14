Волонтер Роман Доник заявив, що особисто у нього немає довіри до нинішньої влади, та якоїсь пов'язаної з цими людьми впевненості

Як передає Politeka.net, про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

За словами волонтера, він очікує від кожної дії Володимира Зеленського та членів його команди чогось доброго, те, що в перспективі ще серйозніше погіршить ситуацію.

Також він зазначив, що ставлення у нього до нинішнього президента не просто критичне, а негативно-критичне. Але ж владі адже потрібно довіряти. Не варто забувати, що саме влада визначає зовнішньополітичний курс країни, а громадяни утримують її, сплачуючи податки.

"Розумієте, все що зараз відбувається, я сприймаю не просто критично, а дуууже критично. Навіть можна сказати негативно. Завідомо чекаючи від влади якоїсь каверзи і на***ова. Моя параноя розквітла буйним цвітом. Я не довіряю Зеленському як президенту", - заявив Доник.

Волонтер хоче вірити, що президент реалізує свої обіцянки, і ми побачимо конкретні результати, але таких явно не спостерігається.

"Розумієте, такого пі**ца не було ніколи. Навіть при Януковичі. Люди, які прийшли до влади, знають, що це влада тимчасових і не сьогодні-завтра все на***ється з гучним тріском. І вони рвуть, як в останній день", - резюмував Доник.



Раніше ми писали, що переселенці, які не зрадили Україну, які не мають житла і втратили все - не отримали пільг.

Про це у Facebook повідомив ветеран АТО Мирослав Гай.

Діти загиблих українських воїнів здають ЗНО, ті ж луганчани зі Станиці Луганської, які переїхали на мирну територію України, на відміну від своїх земляків з Луганська, які отримають подвійну зарплату або подвійну пенсію, не скаржаться на життя, домагаються все самі.

Він зазначає, дітьми і взагалі громадянами на окупованих територіях потрібно займатися і допомагати зі вступом треба, але не шляхом посіву ненависті та дискримінації інших груп, тому що в результаті і дітей не врятуємо, а навпаки посилимо розкол в суспільстві.

Нагадаємо, окупанти вирішили залишити жителів ОРДЛО без вищої освіти.

Як повідомляла Politeka, ватажок «ДНР» Пушилин вибухнув погрозами в сторону Зеленського.

Також Politeka писала, що Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".