В українських школах з першого вересня почнуть діяти нові правила

Як стало очевидно, в новому навчальному році продовжать діяти окремі обмеження, введені у зв'язку з пандемією китайського вірусу. Деякими деталями про те, як буде проходити навчання, поділився голова Моз Максим Степанов.

Він розповів, що вже зараз у відомстві розробляються правила для школярів. Зокрема, розглядається можливість навчання у дві зміни.

«Зараз ми розробляємо правила, як наші діти будуть вчитися з 1 вересня. При розгляді цих питань та встановлення відповідного регламенту, правил навчання, ми розглядаємо всі без винятку ситуації, в тому числі і навчання у дві зміни», - заявив міністр.

Крім того, він повідомив, що зміни чекають і на медсестер, які працюють у школах. Так, керівництво навчальних закладів повинно буде вирішувати питання про те, як медичні працівники будуть працювати за умови поділу процесу навчання на дві зміни.

Степанов зазначив, що вимірювати температуру школярів зможуть і інші працівники школи.

«Всі ці питання ми закладемо в правилах, які розробляються спільно з Моз. Ми намагаємося зробити максимально зручні правила, але в той же час, щоб ці правила створювали безпеку для дітей», - підкреслив міністр.

До цього ми писали, що Україна не готова організувати для школярів дистанційне навчання з 1 вересня. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Волинській області.

На думку глави держави, Україна поки що в технічному плані не готова до того, щоб з початку нового навчального року у вересні навчання проходило дистанційно. Головною проблемою в даному питанні Зеленський вважає відсутність якісного інтернету 3G і 4G по всій країні.

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