Лікар із Закарпаття розповіла про реальну ситуацію з китайським вірусом

У Закарпатській області, де щодня діагностують від 50 до 120 нових випадків китайського вірусу, значно зросло навантаження на лікарні і медпрацівників. Вони роблять все можливе, проте пацієнти іноді гаснуть просто на очах.

Про таку ситуацію в Закарпатській області поділилася лікар Олександра Лангазо на особистій сторінці Facebook.

За її словами, в регіоні вже більше 4000 випадків хворих китайським вірусом, і тільки менше 1,5 тисячі пацієнтам вдалося видужати, а 143 хворих загинуло. Медик зазначила, що це не просто статистика. У складі бригади Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака вона працювала у квітні і за ці місяці багато чого змінилося.

Лангазо також додала, що через велику кількість хворих зросло і навантаження на медичних працівників. Тільки за тиждень в одному тільки відділенні ЗОКБ імені А. Новака додалося 45 інфікованих, а загальна кількість сягнула понад 75.

"Хворіють люди різних вікових категорій (у нашому відділенні є хворі і 30-річного віку), жінки і чоловіки, вагітні, хворі з супутньою патологією та без неї. Хвороба носить непередбачуваний хід. Були випадки, коли пацієнт перебував у стабільному стані, а через кілька годин у нього виникла дихальна недостатність", – розповіла медикиня.

За її словами, пацієнти зізнаються, що вони не вірили в існування цієї хвороби, поки не захворіли самі. Так само не вірили і жителі інших сіл і міст, поки в їх сім'ї не прийшла біда.

"Шкода, що усвідомлення реальної ситуації далося такою дорогою ціною. Вважаю, що ми повинні бути свідомими і обережними, тому що немає нічого страшнішого, як помилкове відчуття безпеки. Бажаю всім здоров'я, особливо колегам-медикам, тому що з такою епідситуацією воно нам ще придасться!" – підсумувала Лангазо.

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