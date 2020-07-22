Українці, відпочиваючі на Азовському морі, продовжують скаржитися на небезпечне навала

Про те, як зараз виглядає ситуація в Кирилівці розповів блогер Travel Family.

На своєму каналі в YouTube він показав відео, в якому розповів про нюанси відпочинку в цьому популярному курортному селищі.

«У цьому році відбувається щось дивне. По-перше, дуже багато медуз. А по-друге, дуже багато креветки, її просто тьма. Вона дуже маленька і її дуже багато, і вона нападає. Це до речі не жарт, вона дійсно кусає. Ці маленькі креветки їх дуже-дуже багато, прямо навала. Також є ще медузи», - розповів чоловік.

При цьому він зазначив, що медуз стало менше.

В коментарях відпочиваючого поправили, що кусючі креветки, про яких він розповідає, насправді є так званими морськими блохами.

Зазначимо, їх укуси більш небезпечні для дітей, так як шкіра у них більш м'яка.

Спочатку місця укусів схожі на комарині, але через деякий час збільшуються до червоних плям на шкірі.

Медики у випадках укусів морських бліх зазвичай прописують дитині противоалергенні препарати та абсорбенти. У разі гострої реакції може знадобитися гормональна терапія.

Причиною нашестя медуз і морських бліх експерти називають підвищення температури води та екологічну ситуацію.

Нагадаємо, медузи і кабани заполонили води Дніпра та Азовського моря: відео того, що відбувається.

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