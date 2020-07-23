У Міносвіти розповіли, як буде проходити навчання школярів з 1 вересня

Навчання в українських школах з 1 вересня почнеться в тих областях, в яких ситуація із захворюваністю коронавірусом буде відповідати критеріям Моз. У "червоній" зоні навчальні заклади не відкриють.

Про це повідомила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій в ефірі телеканалу "Україна 24".

Разом з тим, в регіонах "зеленої", "жовтої" і "помаранчевої" зони діти зможуть піти в школу вже з 1 вересня.

"У випадку, якщо ваша територія потрапить в зелений, жовтий або оранжевий рівень - ви можете бути впевнені, що діти 1 вересня сядуть за шкільні парти. Тільки в червоному рівні є заборона відвідування закладів освіти", - уточнила вона.

Додамо, раніше Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій пояснив, як буде виглядати навчання в школах з 1 вересня. Є три сценарії.

При низькому рівні захворюваності китайським вірусів навчання буде проходити в звичайному режимі.

Якщо рівень захворюваності буде середнім - навчання буде у змішаній формі (дистанційно і в освітніх закладах, з дистанціюванням і гігієнічними заходами).

При високому рівні захворюваності - навчання буде дистанційної.

У комітеті прогнозують, що, швидше за все, в Україні буде другий сценарій.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в навчальні заклади буде заборонений вхід людям без масок, в класах та аудиторіях буде зберігатися запас антисептиків, а у викладачів та учнів будуть обов'язково вимірювати температуру. Дітей та вчителів з температурою вище 37,3 пропускати не будуть.

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