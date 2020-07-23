Десятки українських мігрантів, які вирушили заробітки в Чехію, після затримання поліцією відправляють у так звані "табори заробітчан"

Про це йдеться в матеріалі ТСН. Відзначається, що громадян України затримують за незаконний в'їзд, адже вони порушують міграційне законодавство, яке через пандемію обмежує в'їзд.

За даними посольства України в Чехії, у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства Балкова, Білого Езова і Вишній Лготы знаходиться щонайменше 170 наших співгромадян.

Наголошується, що більшість з них були затримані, оскільки в'їхали в країну за біометричними паспортами без дозволу на проживання або окремих видів чеських віз.

Родич затриманих українців розповідають, що представники українського консульства відмовилися допомагати в сформованій ситуації. Родичі затриманих українців кажуть, що в Чехії є 4 таких табору, швидше вони нагадують тюрми, де у кожного своя камера і один телефонний апарат на всіх.

У той же час в посольстві України в Чехії відзначили, що більшість затриманих українців, які зараз перебувають у пунктах тимчасового перебування, порушили заходи Моз Чехії "про запобігання поширення захворювання ковид-19" і намагалися в'їхати в країну без дозволу на проживання або окремих видів чеських віз, оскільки за "безвизу" з-за пандемії коронавіруса в'їзд заборонений.

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