В анексованому Росією Севастополі сталася екологічна катастрофа

Зокрема, обміліло Чорноріченське водосховище. Площа водного дзеркала в Байдарській долині, де знаходиться основне джерело водопостачання Севастополя, значно зменшилася за останні півтора місяці.

Про це повідомили журналісти видання Крим.Реалії.

У водосховищі оголилися острівці, вода відступила від дамби в Криму приблизно на сто метрів. Мешканці розташованого в Байдарській долині села Павлівка розповіли, що за останні кілька десятиліть "так сильно водосховище ніколи не міліло".

В той же час повністю пересохли річки Бага, Арманка, Узунджи і дрібні притоки річки Чорної.

Також раніше повідомлялося, що в мережі показали страшні фото Стрілецької бухти в районі Севастополя на анексованому півострові Крим. На березі всюди валяється побутове сміття і покришки, вода в бухті цвіте і заростає водоростями

"В останній час екологічна ситуація в Стрілецькій бухті значно погіршилася, берега та акваторія забруднені побутовим сміттям, вода в бухті цвіте, має неприємний запах та смердить. За даними місцевих ЗМІ, багато будинків на схилах бухти не під'єднані до міської каналізаційної системи та скидають стоки прямо в море", – зазначили журналісти.

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Також Politeka писала, що кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.

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