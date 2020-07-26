В анексованому Росією Севастополі сталася екологічна катастрофа
Зокрема, обміліло Чорноріченське водосховище. Площа водного дзеркала в Байдарській долині, де знаходиться основне джерело водопостачання Севастополя, значно зменшилася за останні півтора місяці.
Про це повідомили журналісти видання Крим.Реалії.
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У водосховищі оголилися острівці, вода відступила від дамби в Криму приблизно на сто метрів. Мешканці розташованого в Байдарській долині села Павлівка розповіли, що за останні кілька десятиліть "так сильно водосховище ніколи не міліло".
В той же час повністю пересохли річки Бага, Арманка, Узунджи і дрібні притоки річки Чорної.
Також раніше повідомлялося, що в мережі показали страшні фото Стрілецької бухти в районі Севастополя на анексованому півострові Крим. На березі всюди валяється побутове сміття і покришки, вода в бухті цвіте і заростає водоростями
"В останній час екологічна ситуація в Стрілецькій бухті значно погіршилася, берега та акваторія забруднені побутовим сміттям, вода в бухті цвіте, має неприємний запах та смердить. За даними місцевих ЗМІ, багато будинків на схилах бухти не під'єднані до міської каналізаційної системи та скидають стоки прямо в море", – зазначили журналісти.
Нагадаємо, Росія задіяла авіацію в Криму після повідомлень про вторгнення в Україну
Також Politeka писала, що кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.
Крім того, колишній в'язень Кремля висловився про подачу води в Крим: "найбільша зрада".