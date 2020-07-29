Активістка Маруся Звіробій зробила потужну заяву після оголошення про припинення вогню на Донбасі

Вона опублікувала пам'ятку військовослужбовцю і поділилася своєю думкою в Facebook.

"Тривожні чемоданчики готові? Ви в курсі, що ми чекаємо, що "росія відведе війська аж по наші з нею кордони і тому вводимо оці всі заходи"? Це версія зелених бубочок в чатиках. Ваші прогнози на тему:

1. Чи встигнуть звалить зелені бубочки?

2. Чим верховний головнокомандувач пояснить своє дострокове складення повноважень?

3. Чи готові волонтери забезпечувати добровольчі армії?", - запитала Маруся.

Раніше ми писали, що бойовики порушили режим припинення вогню на Донеччині вже менше ніж через півгодини після початку перемир'я.

Так, командувач ООС під час брифінгу заявив, що окупаційні сили порушили режим тиші 27 липня о 00.20-00.45. Бойовики вели обстріл по позиціях 36-ї окремої бригади зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, близько 9 години ранку були обстріляні позиції у смузі відповідальності 79-ї бригади. Бійці ЗСУ на вогонь окупантів не відповідали. Втрат в результаті обстрілу з боку бойовиків немає.

Нагадаємо, озвучені тривожні прогнози з-за нових домовленостей по Донбасу.

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