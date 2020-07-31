Українка і мати вісьмох дітей вирушила на службу в АТО

Героїчну історію Олени розповіли на "АрмияИнформ".

В 2016-му вона стала військовослужбовця, а у 2018-му перевелася служити на Чернігівщину у військкомат.

Зараз вона знову виконує службово-бойові завдання в районі проведення ООС.



У жінки були три причини піти на службу в армію.

"Логіка проста: для того, щоб у них все було добре вдома, я повинна бути тут. За молодшими дітьми доглянуть бабуся і виховані мною дорослі діти. Друга причина — я українка і хочу зупинити окупаційну чуму якомога далі від сім'ї. Третя складніше. Взагалі я починала з друзями допомагати фронту як волонтер. Але за кілька місяців поїздок на передову зрозуміли, що духовна підтримка для хлопців на фронті набагато важливіше, ніж шматок сала…", - зазначила Олена.

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Ольга ніколи не мала справи з військом. З столичного бухгалтера, яким працювала багато років, вона стала начальником медичної служби батальйоні імені Джохара Дудаєва.

Зараз жінка − сапер і головний сержант інженерного взводу однієї з бригад ВСУ.

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