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Українські міста збунтувалися через карантин, скандальні подробиці: «Влада пішла по шляху ...»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку чиновників у Facebook.

Так, мер Тернополя Сергій Надал вирішив терміново скликати засідання місцевої міськради з-за того, що місто потрапив в «червону» зону карантину. Як відомо, в таких містах буде повернутий максимально жорсткі обмеження у зв'язку з китайським вірусом.

Більш того, як стверджують чиновники, з понеділка всі підприємства й установи будуть працювати в штатному режимі.

«При цьому закликаємо мешканців дотримуватися санітарно-епідеміологічні умови, зокрема масковий режим, проводити температурні скринінги працівників і відвідувачів, забезпечувати дезінфекцію приміщень», — йдеться в повідомленні.

Пізніше з подібною заявою виступив і мер Івано-Франківська Руслан Марцинків, який заявив, що влада «пішла по шляху обмежень».

Більш того, з аналогічними претензіями на адресу влади виступив і мер Луцька Ігор Поліщук. За його словами «справжні мотиви такого рішення не зрозумілі», оскільки останнім часом ситуація з китайським вірусом в регіоні не змінилася.

Нагадаємо, в «червоних» містах будуть зупинені громадський транспорт, закриті дитячі садки, заклади громадського харчування та готелі.

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