Хірург з Вінниці Андрій Верба за чотири місяці врятував 1500 бійців на Донбасі

Як передає Politeka.net, про справжній подвиг медика повідомила українка на своїй сторінці в Facebook.

"Понад 1,5 тис. бійців з АТО пройшли за чотири місяці через руки головного хірурга вінницького військово-польового госпіталю №59 в Сватове Луганської області Андрія Верби. Ось такі у нас герої”, – написала вона.

Однією з найбільш пам'ятних історій з його практики було порятунок українського снайпера.

Розвідник отримав важке поранення живота. Він пройшов два кілометри з автоматної кулі в тілі. Хірург вирішив провести операцію бійця в польових умовах і врятував йому життя.

Вперше в історії України він успішно провів операцію у зоні бойових дій. Він врятував життя снайперу, старшому лейтенанту роти розвідки. Досі наші фахівці під час військових навчань у польових умовах оперували тільки на тваринах.

Важка операція в наметі в зоні АТО тривала півтори години.

Раніше ми розповідали про військовому лікаря Всеволода Стеблюка, який врятував 87 осіб з Іловайського котла.



Він пройшов Іловайськ, але досі згадує тих, кого йому не вдалося врятувати.