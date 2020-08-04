Хірург з Вінниці Андрій Верба за чотири місяці врятував 1500 бійців на Донбасі
Як передає Politeka.net, про справжній подвиг медика повідомила українка на своїй сторінці в Facebook.
"Понад 1,5 тис. бійців з АТО пройшли за чотири місяці через руки головного хірурга вінницького військово-польового госпіталю №59 в Сватове Луганської області Андрія Верби. Ось такі у нас герої”, – написала вона.
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Однією з найбільш пам'ятних історій з його практики було порятунок українського снайпера.
Розвідник отримав важке поранення живота. Він пройшов два кілометри з автоматної кулі в тілі. Хірург вирішив провести операцію бійця в польових умовах і врятував йому життя.
Вперше в історії України він успішно провів операцію у зоні бойових дій. Він врятував життя снайперу, старшому лейтенанту роти розвідки. Досі наші фахівці під час військових навчань у польових умовах оперували тільки на тваринах.
Важка операція в наметі в зоні АТО тривала півтори години.
Раніше ми розповідали про військовому лікаря Всеволода Стеблюка, який врятував 87 осіб з Іловайського котла.
Він пройшов Іловайськ, але досі згадує тих, кого йому не вдалося врятувати.
Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "попали в засідку бойовиків і...".
Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця, залишилися дружина і двоє дітей.
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