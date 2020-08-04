Українська письменниця і поетеса Оксана Забужко попередила про нову небезпеку з боку Росії
За її словами, оголошення в Росії громадян України та Білорусі "носіями" російської мови може стати першим кроком до наступного етапу анексії.
Таке попередження вона зробила 2020 року, передає видання Антикор.
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"Вірус "Росія" вбиває нас щодня і регулярно, і ніяких спроб захистити від нього країну чинне керівництво не демонструє – навпаки, всіляко демонструє, що воно "вірус-Росія-френдлі", – наголосила вона.
За словами Забужко, запропоновані зміни в Конституцію РФ, за яким населення України та Білорусі оголошується "носіями" російської мови, означають, що ми нібито будемо підкорятися Кремлю за мовною ознакою.
Крім того, письменниця дала назву таким планам Кремля – "Анексія-2".
"Ще ніхто не оцінив як слід величі задуму: це ні що інакше, як підготовка повзучої "анексії з мови", – зазначила поетеса.
Вона порадила українцям уникати російської мови в міжнародному спілкуванні і підкреслювати національну ідентичність, і так краще робити до кінця війни, адже все тільки починається.
"І так – до кінця війни. Зона турбулентності почалася. Пристебніть ремені безпеки", – сказала Забужко.
Нагадаємо, Оксана Забужко заявила, якщо РФ вдасться поглинути всю Україну, а це обернеться загибеллю українського народу.Як повідомляла Politeka, Оксана Забужко заявила, що Володимир Путін може готуватися до нового етапу анексії.