Українська письменниця і поетеса Оксана Забужко попередила про нову небезпеку з боку Росії

За її словами, оголошення в Росії громадян України та Білорусі "носіями" російської мови може стати першим кроком до наступного етапу анексії.

Таке попередження вона зробила 2020 року, передає видання Антикор.

Оксана Забужко

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"Вірус "Росія" вбиває нас щодня і регулярно, і ніяких спроб захистити від нього країну чинне керівництво не демонструє – навпаки, всіляко демонструє, що воно "вірус-Росія-френдлі", – наголосила вона.

За словами Забужко, запропоновані зміни в Конституцію РФ, за яким населення України та Білорусі оголошується "носіями" російської мови, означають, що ми нібито будемо підкорятися Кремлю за мовною ознакою.

Крім того, письменниця дала назву таким планам Кремля – "Анексія-2".

"Ще ніхто не оцінив як слід величі задуму: це ні що інакше, як підготовка повзучої "анексії з мови", – зазначила поетеса.

Вона порадила українцям уникати російської мови в міжнародному спілкуванні і підкреслювати національну ідентичність, і так краще робити до кінця війни, адже все тільки починається.

"І так – до кінця війни. Зона турбулентності почалася. Пристебніть ремені безпеки", – сказала Забужко.

 
Також Politeka писала, що Оксана Забужко принизила Путіна.