Двійнятам Єві та Назарію Ковпакам потрібна допомога в лікуванні хвороби



Про це повідомляє "Бердичів.біз".

Назар і Єва-братик і сестричка, яких може навічно розлучити важка хвороба. Лікарі виявили в обох хлопців важкі хвороби у вигляді гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС, набряку речовини головного мозку і синдром пригнічення нервово-рефлекторної діяльності.

До того ж, у Назарчика діагностували ВВР лівої нирки (гідронефротична трансформація першого ступеня лівої нирки)

Це страшна хвороба, яка потребує дорогої операції з пересадки нирки.

Єва зараз лікується в Україні, але хвороба Назарчика набагато серйозніше і йому потрібна пересадка нирки, яку їх мама вже домовилася провести в Польщі.

Вартість такої операції - 48 000 євро, сім'я за допомогою небайдужих людей вже зібрала майже всю необхідну суму - залишилося "всього" 4 000 євро, і зовсім небагато часу.

Реквізити для тих, хто відгукнеться: Приватбанк, розрахунковий рахунок 26200687828000 Ковпак Зінаїда Анатоліївна.

Номер картки: 5168 7450 1613 2208 Ковпак Зінаїда Анатоліївна

Номер телефону матері-066-867-92-59, вона готова до спілкування, може надати всю необхідну додаткову інформацію.

Нагадавши, експерти розповіли, як прання білизни може призвести до смертельної хвороби.

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