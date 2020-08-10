Згідно з офіційною інформацією, в ході рейду було пройдено шлях дистанцією близько 470 км, з яких 170 км - тилами ворога. Під час рейду українські десантники вступали у збройні зіткнення з підрозділами ЗС РФ.
Тоді українські воїни змогли під обстрілами організувати переправу через річку Міус для виходу з оточення інших підрозділів та відтягнули на себе значні сили бойовиків.
Чарівна дочка Пугачової приголомшила реакцією на заспаного Галкіна: "Коли підросте, буде…"
Українцям доведеться повернути пенсії та субсидії, важливе роз'яснення: кого залишать без грошей
Екс-дружина Богомолова роздяглася і втерла носа Собчак, спекотні кадри: "Космічна"
Російська Кардашьян без білизни перевершила саму себе в сукні з екстремальними розрізами: "Нереально гаряче"
Слід зазначити, що підрозділи, які вважаються елітними як в українській, так і в російській арміях, на момент рейду ще мали однакову символіку: блакитні берети та блакитні тільники, які пішли ще з радянської традиції.
"Напевно, вперше у воєнній історії блакитні берети воювали проти блакитних беретів. Але тоді ніхто не думав, які це десантники: псковські, тульські чи якісь інші, це був супротивник. Поле бою залишилося за нами", – пригадує генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський.
Пізніше в Амвросіївському районі на Донеччині українські військові взяли у полон десять бійців 331-го полку 98-ї “Свірської” дивізії повітряно-десантних військ РФ.
Нагадаємо, раніше у ЗСУ пригадували, як взяли в полон російських десантників: відео допиту ВДВшників наробило галасу в мережі.
Раніше Politeka писала про те, що командир бригади ЗСУ висловився про День ВДВ в Росії: "Це кров наших...".
Також Politeka писала про те, як ЗСУ розгромили бойовиків на Донбасі, окупанти втратили десятки людей: усі подробиці.