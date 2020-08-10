Так, рівно шість років тому відбулось перше зіткнення елітних підрозділів двох армій: українські десантники зійшлися з російськими ВДВшниками.

Повідомляється, що у серпні 2014 року українські "єноти" здійснили найдовший у світовій воєнній історії рейд бронетехніки у тил ворога. Це був рейд 95-ї окремої аеромобільної бригади або "Рейд Забродського". Рейд тривав з 19 липня по 10 серпня 2014 року. Разом з підрозділами 95 бригади, на різних етапах рейду взаємодіяли також підрозділи 25-ї, 30-ї та 51-ї бригад.