Рівно шість років тому, у серпні 2014 року, українські військові на Донбасі здійснили вражаючий рейд у тил ворога
 
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт "Миротворець".
 
Так, рівно шість років тому відбулось перше зіткнення елітних підрозділів двох армій: українські десантники зійшлися з російськими ВДВшниками.
 
Повідомляється, що у серпні 2014 року українські "єноти" здійснили найдовший у світовій воєнній історії рейд бронетехніки у тил ворога. Це був рейд 95-ї окремої аеромобільної бригади або "Рейд Забродського". Рейд тривав з 19 липня по 10 серпня 2014 року. Разом з підрозділами 95 бригади, на різних етапах рейду взаємодіяли також підрозділи 25-ї, 30-ї та 51-ї бригад.

Згідно з офіційною інформацією, в ході рейду було пройдено шлях дистанцією близько 470 км, з яких 170 км - тилами ворога. Під час рейду українські десантники вступали у збройні зіткнення з підрозділами ЗС РФ.

Тоді українські воїни змогли під обстрілами організувати переправу через річку Міус для виходу з оточення інших підрозділів та відтягнули на себе значні сили бойовиків.

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Слід зазначити, що підрозділи, які вважаються елітними як в українській, так і в російській арміях, на момент рейду ще мали однакову символіку: блакитні берети та блакитні тільники, які пішли ще з радянської традиції.

"Напевно, вперше у воєнній історії блакитні берети воювали проти блакитних беретів. Але тоді ніхто не думав, які це десантники: псковські, тульські чи якісь інші, це був супротивник. Поле бою залишилося за нами", – пригадує генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський.

Пізніше в Амвросіївському районі на Донеччині українські військові взяли у полон десять бійців 331-го полку 98-ї “Свірської” дивізії повітряно-десантних військ РФ.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ пригадували, як взяли в полон російських десантників: відео допиту ВДВшників наробило галасу в мережі.

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