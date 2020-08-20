Голова організаційного комітету дитячого "Євробачення" Ярослав Лодигін розповів, за яких умов Максим Ткачук міг би взяти участь у пісенному конкурсі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Pavlovsky News.

Так, за словами Лодигіна, Ткачук не зможе взяти участь у відборі через ті самі причини, що і MARUV рік тому.

Лодигін розповів, що Максим Ткачук брав участь в одному з пісенних конкурсів, організованих на території Росії, тому він не має права брати участь у відборі від України.

Юридичний відділ організаційного комітету виніс заборону на участь Максиму Ткачуку на підставі відкритих даних з інтернету. На офіційному сайті одного з пісенних конкурсів, організованих державною російською компанією "Росспівробітництво", в списку учасників значиться Максим Ткачук. Таким чином, він не зможе взяти участь у відборі.

Журналіст зазначив, що дана інформація була отримана з відкритих джерел, однак цілком може бути, що це була певна маніпуляція.

Лодигін зазначив, що стосовно Максима Ткачука проводиться додаткове розслідування, щоб отримати офіційне підтвердження участі Ткачука в конкурсі, організованому РФ, проте він упевнений, що саме він брав участь у конкурсі від "Росспівробітництва".

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