У Нововолинську Волинської області чоловіка засудили на два роки за крадіжку пляшки віскі

Про це повідомляє у Facebook відомий блогер Михайло Шнайдер, передає Politeka.

За його словами, чоловік хотів винести з магазину пляшку "White Ногѕе", яка коштує 320 гривень. Тоді його затримали, передали поліцейським, далі був суд, на якому чоловік розкаявся і повністю визнав свою провину.

Однак суд, незважаючи на каяття і пропозицію обвинуваченого повністю відшкодувати збиток, заподіяний машазіну, призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки.

"Ви тільки вдумайтеся-два роки в'язниці за пляшку віскі. Тисячі персонажів, які обібрали нас на мільярди, спокійно гуляють на волі, а найбідніших і беззахисних українців, оперативно судять і садять", – обурюється Михайло Шнайдер.

Politeka повідомляла, що винуватець ДТП, в якому загинула 13-річна дівчинка Анна Шевчук, залишився на волі. Так, Київський апеляційний суд у липні виніс остаточний вердикт у справі про аварію, в якій загинула 13-річна. Винуватець ДТП повинен був провести у в'язниці 8 років, але в даний момент він спокійно живе вдома в Глевасі. Крім того, він вже подав клопотання про застосування амністії, про що розповів журналістам.

Колишній народний депутат Степан Хмара висловився про Леоніда Кучму та Леоніда Кравчука. За його словами, за роки на посаді президента України, жоден, ні другий не намагалися побудувати незалежну країну.

"Звичайно, за характером ці дві людини розрізняються. Але, політично, психологічно і морально вони ідентичні: типові малороси, з комплексом неповноцінності. Типові радянські чиновники, яких хвилею обставин винесло на вершину влади в новій державі. Будувати державу незалежну, вільну від" міцної дружби " з Москвою, волі у них не було. Владу вони використовували для задоволення своїх егоїстичних і матеріальних інтересів і кланів, що їх підтримували: компартноменклатура - Кравчука, червоний директорат - Кучму. Про нинішню поведінку Кравчука і Кучми взагалі немає сенсу говорити. Вони вже увійшли в історію, як руйнівники України і в'язниця по них давно плаче", - зазначив колишній нардеп.

Одеса потрапила в топ-20 "ганебного" рейтингу Європи: гірше, ніж у Києві та Дніпрі.

У Міністерстві ветеранів зажадали хабар у пораненого воїна: "більше 13 тис.доларів за..."

Зайців "розщедрилася" на 31 гривню сім'ям жертв ДТП на Сумській: "це просто прикро".