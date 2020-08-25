Святкування Дня Незалежності України, влаштоване на Софіївській площі, викликало бурхливу реакцію в українському сегменті соцмереж

Свою думку з приводу шоу за участю презижента висловила і відомий український волонтер Наталія Юсупова, яка постійно допомагає пораненим воїнам в столичному госпіталі, а також прямо говорить все, що думає про події в країні, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в соціально мережі Фейсбук Юсупова не приховувала щирого обурення з приводу того, як у президента вирішили привітати українців у 29-ту річницю Незалежності.

"Подивилася на те, що відбувалося на Софіївський площі ,і крім відрази, нічого не відчула. Покидьки і все, що можна ще сказати. Збори малоросів. Брехливий "головнокомандувач" і група співаючі труси, це всі його друзі. Це хто вам дав право насміхатися над головним святом країни? Хто? Напівголі дівки і заєць з прапором України?",- не підбирала слів волонтер.

Вона також підкреслила, де в цей час були люди, які дійсно люблять Україну.

"Нічого у вас не вийшло, тому що ватники не прийшли, а патріоти пішли від вас в інший бік. Весь світ побачить не невдаху президента, а сотні патріотів на Майдані. Так, ви всі невдахи і чудовиська. Поки ви кривлялися на площі, люди йшли з портретами своїх загиблих рідних. Дочка Ярослава Журавля теж була з портретом свого батька-героя, мужнього воїна, якого ви, не мій президент, покинули, коли він вмирав. Два різних свята в одній країні. Ганьба вам".

Слова Юсупової викликали величезний резонанс в мережі, зібравши під шість тисяч лайків, тисячі перепостів і понад 160 коментарів. Люди дякують жінці за громадянську позицію і багато в чому солідарні з нею.

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