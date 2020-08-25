Міська рада Чернівців дозволила роботу громадського транспорту, шкіл, ринків та торговельно-розважальних центрів.
Таке рішення було прийнято депутатами на позачерговому засіданні сесії міськради, повідомляє Politeka з посиланням на Укрінформ.
Так, депутати дозволили роботу в місті громадського транспорту, ринків, торгово-розважальних центрів, кафе, ресторанів, шкіл і дитячих садків.
"Встановити роботу громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень; суб'єктів господарювання (торгівлі, побутових послуг, ринків, торгових комплексів, кінотеатрів, спортивних залів тощо) за умови дотримання протиепідемічних установ; громадського харчування, за умови присутності в залі не більше 20 осіб, але не менше 10 квадратних метрів залу на 1 людину; дошкільних навчальних закладів та установ загальної освіти за умови дотримання рекомендацій державного санітарного лікаря України ", – йдеться в прийнятому рішенні.
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Одночасно з цим, депутати заборонили роботу розважальних закладів і розважальних зон в межах ТЦ і проведення масових заходів з числом учасників більше 20 осіб (в закритих приміщеннях).
Politeka писала, що у Чернівцях у вівторок, 25 серпня люди мітингують проти "червоних" карантинних обмежень. Біля місцевої міськради зібралися на протест підприємці, а також співробітники торгово-розважальних центрів і салонів краси.
Мітингувальники вимагають скасувати карантинні обмеження, через які їх робота зупинилася. Присутні несуть в руках плакати: "ми не раби!", "Хто буде оплачувати наші рахунки?", "Ні червоній зоні", "нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома" та інші.
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