Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк різко висловилася про зоряне попурі, яке виконали артисти в День Незалежності України

Зокрема, продюсеру не сподобалося, що серед топових українських композицій прозвучали також і російськомовні пісні, а підбір пісень він назвав "музичним несмаком".

Про це Кондратюк написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

Кондратюка, найбільше здивувала присутність у попурі треку "Киянка" шансон-виконавця Гаріка Кричевського.

"На Софіївській площі переспівували самого Гаріка Кричевського. Я вважаю, що музичний трек був неорганічним, і не всі пісні потрібно було в нього включати. Частина хітів підійшла б для святкової вечірньої дискотеки. У тому числі і шлягер шансону минулих років Кричевського", – написав Кондратюк.

Також він назвав попурі з популярних в Україні пісень "музичним несмаком" і "бл**ством".

"Був музичний несмак, як на мене. Співати про "путану" на урочистій церемонії до Дня Незалежності в присутності президента – це бл**ство, вибачте, тому що інший "термін" не підходить", – додав продюсер.

Також раніше повідомлялося, що Ігор Кондратюк заявив, що Україна в геополітичному вимірі повинна рухатися подалі від країни-агресора Росії, не озираючись на схід. Однак нинішня влада в цьому питанні все ще "топчеться на місці", тому що політики або нерозумні, або продажні.

Нагадаємо, Кондратюк розкрив суть " російської душі "серед артистів.

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