США передасть Україні три бойових патрульних катери для підтримки обороноздатності

Як повідомляє Politeka.net, такою інформацією командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа поділився під час виступу перед курсантами і викладачами Інституту ВМС і Національного університету "Одеська морська академія", передає портал "АrmyІnform".

Військові кораблі типу" Айленд " (Island) планують передати українцям вже в 2021 році. Разом зі» Слов'янському «і» Старобільському " катери сформують дивізіон для оборони на Чорному морі. До цього часу бойові судна підготують в США: проведуть необхідне технічне обслуговування, відновлять несправні системи і т. д.

"Ці катери берегової охорони США підвищити бойові можливості ВМС України під час виконання завдань в Азово-Чорноморському регіоні. Наступного року флот отримає їх від наших американських партнерів", - підкреслив Олексій Неїжпапа.

Він додав, що українські ВМС вже створюють новий пункт спеціально для розміщення катерів "Айленд". Його планують організувати біля причальної стінки біля морського торгового порту Південний в Одеській області.

"Це питання вже вирішено. Найближчим часом розпочнеться робота зі зведення всіх необхідних об'єктів берегової інфраструктури", - заявив командувач.

Крім того, ведеться підготовка екіпажів до роботи з американськими кораблями, які відрізняються рядом особливостей. Незабаром українські військові відправляться на десять тижнів до США, де будуть роходити спеціальні курси.

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