Голова МОЗ України Максим Степанов провів селекторну нараду з міськими головами великих міст

Про це інформує Politeka, посилаючись на повідомлення в Telegrav-каналі Рavlovsky news.

Так, стало відомо, що розмова, під час якої міністру вдалося переконати мерів відмовитися від масових гулянь, тривала 2,5 години.

В результаті градоначальники визнали, що у зв'язку з поточною ситуацією, пов'язаною з поширенням китайського вірусу, зараз не найкращий час для проведення великих заходів.

У свою чергу, мери запропонували голові МОЗ інший режим роботи шкіл і дитячих садків.

"Домовилися по безлічі позицій. Я готовий ініціювати ці зміни до постанови Уряду. Мери міст підтримали, що ми повинні не проводити масові заходи, що потрібен контроль на транспорті і ринках. Вони запропонували інший режим роботи шкіл і дитячих садків", - розповів Степанов.

Politeka писала, що святкування Дня міста в Дніпрі проходило без дотримання карантинних обмежень. Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, коментуючи фотографії з Дня міста в Дніпрі.

Так, глава МОЗ зазначив, що День міста в Дніпрі відзначали без дотримання карантинних обмежень, що може спричинити спалахи зараження на COVID-19. За словами Степанова, на святкування вплинули політичні процеси, які зараз проходять в країні.

У МОЗ розповіли про нові обмеження в столиці через те, що Київ потрапив в "помаранчеву" зону. Про це під час ранкового брифінгу розповів голова МОЗ Максим Степанов.

За його словами, через потрапляння столиці в" помаранчеву " зону карантину, в Києві тепер вводять обмеження на проведення планових операцій і госпіталізацій пацієнтів.

Однак, як запевнив Степанов, обмеження на планові госпіталізації в "помаранчевій" зоні, куди був віднесений Київ на найближчі 14 днів, не поширюються на операції, перенесення яких несе ризик здоров'ю і життю людини.

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