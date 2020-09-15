Колишній військовий медик із США Давід Пластер розповів, як він потрапив на Донбас і чим займався на фронті

Як передає Politeka, про це американський медик розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Протягом своєї кар’єри Пластер побував у понад 20 гарячих точках світу.

Коли чоловік вийшов на пенсію, він багато подорожував різними країнами світу. Давід відвідав близько сотні країн. Згодом він зупинився в Україні, де живе з 2012 року. У 2013 році Давід був учасником Революції гідності, а потім, коли почалась війна на Донбасі, він пішов на фронт.

Чоловік навчав українських бійців тактичній медицині. Щоб забезпечити солдатів необхідним медичним приладдям він витратив понад чверть мільйона доларів власних коштів.

Зараз Пластер має власний бізнес, він працює в консалтингу, а також є власником мовної школи, де займається маркетингом та рішеннями з бізнесу.

Найбільш тривожним спогадом з Донбасу Пластер назвав відхід українських військ з Іловайська.

"Я дізнався про це пізніше. Зараз Зеленський зробив День пам'яті. Я не думаю, що у тих людей є спеціальний день, коли вони про це згадують, я думаю, що вони пам'ятають це кожен день. Факт у тому, що росіяни пообіцяли хлопцям "зелений коридор", але вони були розстріляні в ньому. Ніби в тирі (в оригіналі англійською "як тварини", – ред.)", - сказав він.

Ще одним тривожним спогадом Пластер назвав те, коли люди продавали інформацію ворогам.

"Через те, що їм не було чим годувати сім'ю. Бо патріотизм може завести далеко, але хліб заведе ще далі", - сказав він.

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