16 вересня 2000 року іменитий український журналіст Георгій Гонгадзе пішов з роботи і додому вже не повернувся

Це сталося 20 років. На момент загибелі українському журналісту виповнилося 31 рік, у нього була сім'я: молода дружина Мирослава і трирічні дочки-близнюки Нана і Соломія.

У 2020 році дівчатам виповнилося 23 роки. Пропонуємо вам подивитися, як зараз виглядають дочки Гонгадзе і чим вони займаються зараз.

Після вбивства Георгія Гонгадзе, Мирослава з дочками-близнюками переїхала жити в США. З моменту прибуття в Америку, в 2001 році, вона працювала телевізійним і радіокореспондентом "Голосу Америки", а також позаштатним кореспондентом Радіо "Свобода".

Малятка провели своє дитинство у Вашингтоні. Коли вони закінчили школу їх шляхи розійшлися, адже близнючки обрали різні вузи: Соломія вирішила вчитися у Великобританії, а Нана залишилася у Вашингтоні. На останніх фото можна побачити, що Нана залишила природний темний колір волосся, а Соломія стала яскравою блондинкою.

Соломія Гонгадзе обрала для себе політичний напрямок-вона вступила до Лондонської школи економіки і політичних наук і завдяки своїм успіхам, а також активній громадській діяльності та участі в соціально-значущих проектах, увійшла в топ-100 найперспективніших студентів Британії. Навчання Соломія Гонгадзе продовжила на магістратурі в Королівському коледжі в Лондоні.

Нана Гонгадзе вивчає історію мистецтв в американському гуманітарному університеті Вашингтона. Також дівчина працює PR-фахівцем у великій медіакомпанії в США.

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