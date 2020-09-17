Паломники-хасиди, які вже кілька днів намагаються перетнути білорусько-український кордон і потрапити в Умань на Рош ха-Шан, зважилися на відчайдушний крок

Вони влаштували імпровізований концерт, під час якого виконали як єврейські, так і українські пісні, передає Politeka.net з посиланням на ЗМІ та соцмережі.

Зокрема, іноземці у вишиванках та шароварах виконали, як вміли, гімн України, а відповідне відео вже пішло гуляти соціальними мережами.

Після того, як заспівали гімн, хасиди кілька разів проскандували "Слава Україні!".

За словами очільника хасидської громади Умані Єхіеля Штерна, таким чином паломники продемонстрували підтримку ними України.

"Ми хотіли показати всім українцям, що ми любимо Україну! І ми розуміємо, що закриття кордонів – це не вина України, а вина коронавірусу, світової проблеми. Тому ми говоримо всім, що ми любимо Україну. Слава Україні!",- заявив він.

"Виступає зведений хор Хасидсько-Прикордонного автономного району - в лісі прифронтовому. Гімн України в аранжуванні бреславських хасидів на білоруському кордоні. Соло з пейсами та арія "Ой впустіть мінє в Україну!" Пішло пісенне прохання паломників до президента Зеленського. Заради пропуску в Умань хасиди навіть одяглися козаками – мабуть, для маскування перед прикордонниками", - підписав відео ізраїльський журналіст Шимон Бріман.

Выступает сводный хор Хасидско-Пограничного автономного района - в лесу прифронтовом. Гимн Украины в оранжировке бреславских хасидов на беларуской границе. Соло с пейсами и ария "Ой впустите мине в Украину!" Ушераздирающая песенная просьба паломников к президенту Зеленскому. Ради пропуска в Умань хасиды даже оделись козаками - видимо, для маскировки перед пограничниками.. Gepostet von Shimon Briman am Donnerstag, 17. September 2020

Раніше ми повідомляли про те, що Білорусь звинуватила Україну в порушенні прав і свобод людини через те, що тисячі хасидів змушені нудитися на кордоні. При цьому в ДПСУ вже неодноразово показували паломникам постанову Кабміну про заборону на в'їзд в Україну іноземцям до 28 вересня у зв'язку з погіршенням епідситуації.

Нагадаємо, у Зеленського звинуватили Білорусь у провокації, терміново закритий кордон.

Як повідомляла Politeka, хасиди перетворили Умань на маленький Ізраїль.

Також Рoliteka повідомляла, що мер Умані вирішив заблокувати в'їзди в місто і пригрозив Зеленському.