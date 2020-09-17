Паломники-хасиди, які вже кілька днів намагаються перетнути білорусько-український кордон і потрапити в Умань на Рош ха-Шан, зважилися на відчайдушний крок
Вони влаштували імпровізований концерт, під час якого виконали як єврейські, так і українські пісні, передає Politeka.net з посиланням на ЗМІ та соцмережі.
Зокрема, іноземці у вишиванках та шароварах виконали, як вміли, гімн України, а відповідне відео вже пішло гуляти соціальними мережами.
Після того, як заспівали гімн, хасиди кілька разів проскандували "Слава Україні!".
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За словами очільника хасидської громади Умані Єхіеля Штерна, таким чином паломники продемонстрували підтримку ними України.
"Ми хотіли показати всім українцям, що ми любимо Україну! І ми розуміємо, що закриття кордонів – це не вина України, а вина коронавірусу, світової проблеми. Тому ми говоримо всім, що ми любимо Україну. Слава Україні!",- заявив він.
"Виступає зведений хор Хасидсько-Прикордонного автономного району - в лісі прифронтовому. Гімн України в аранжуванні бреславських хасидів на білоруському кордоні. Соло з пейсами та арія "Ой впустіть мінє в Україну!" Пішло пісенне прохання паломників до президента Зеленського. Заради пропуску в Умань хасиди навіть одяглися козаками – мабуть, для маскування перед прикордонниками", - підписав відео ізраїльський журналіст Шимон Бріман.
Раніше ми повідомляли про те, що Білорусь звинуватила Україну в порушенні прав і свобод людини через те, що тисячі хасидів змушені нудитися на кордоні. При цьому в ДПСУ вже неодноразово показували паломникам постанову Кабміну про заборону на в'їзд в Україну іноземцям до 28 вересня у зв'язку з погіршенням епідситуації.
Нагадаємо, у Зеленського звинуватили Білорусь у провокації, терміново закритий кордон.
Як повідомляла Politeka, хасиди перетворили Умань на маленький Ізраїль.
Також Рoliteka повідомляла, що мер Умані вирішив заблокувати в'їзди в місто і пригрозив Зеленському.