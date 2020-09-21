У мережі багато українців були обурені спільними навчаннями НАТО і української армії у Вінниці
На це звернула увагу волонтер Наталія Юсупова на своїй сторінці в мережі Facebook. Вона розповіла, що під постом про навчання НАТО коментуючі, в основному, жителі Одеси, заістерили про те, що Україна - "колонія США", а всі "українці раби американців".
Крім того, вони писали й інші страшилки про українців у дусі кращих традицій пропаганди Кремля.
Юсупова не змогла приховати подиву від прочитаного, адже не очікувала, що таке можуть писати жителі України. Тому вона яскраво поставила їх на місце і буквально розгромила своїми словами.
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"Ось хочу запитати у цих одеситів, а колонією Росії, якою ви були до 14 року, Вам подобається бути? Може ви хочете, як жителі Донбасу, покликати русский мир і отримати повний пакет для окупованих територій? Бомбардування, грабіж, розруху і голод??",- поцікавилася волонтер.
А також додала, що кримчани теж не стали жити краще після анексії, адже нікому вони більше не потрібні і навіть грошей на потреби у них немає.
"Ну або як кримчани, яким дали подачку, а тепер вони нафіг нікому не потрібні "грошей немає, але ви тримайтеся" – і йде молодь служити на Далекий Схід, воювати в Сирію і прибирати будинки багатих в Москві... Цього ви хочете або думаєте, вони вам щось інше готують?",- запитала Юсупова, назвавши всі "переваги життя" під командуванням Росії.
Вона також нагадала любителям "русского мира" і ненависникам США, що навіть найзубожіліший американський штат живе краще Росії.
"США вам погані, зате їх айфони у вас круті. Хоч би одна область в Росії жила так, як живе найзубожіліший американський штат. Нищеброди. А для вас в Україні рай, тому що ви живете у вільній країні, де можете говорити і робити все, що вам хочеться. Де вас не заарештовують, не кидають в підвали, не б'ють кийком по голові і не труять. Живете, тусите, салюти запускаєте, заробляєте – і все вам погано. Ментально ви раби і колонія Московії. Слава Богу, не всі такі", - резюмувала Юсупова.
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