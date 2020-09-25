Військовослужбовцям Національної гвардії видали під час патрулювання сухпайки з личинками
На кадрах видно, як двоє військовослужбовців розкривають зелений поліетиленовий пакет з сухпайком. З нього випливає дивна рідина і випадають личинки черв'яків.
Військовослужбовці кажуть, що після таких знахідок всередині пакету вони перевірили ще 10 подібних пайків і 4 з них були з таким же сюрпризом в середині.
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"Значить їм подобається така їжа. Хай йдуть депутатів нагодують", "Який жах! Я служив в 2000 році, то черв'яки і гнила квашена капуста були постійно, а крім того траплялися такі кулінарні перли, довго писати. І нічого, вижили"," сиділи б удома і їли свіжий борщ"," дожилися до ручки", - писали українці під відео.
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