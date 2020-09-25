Військовослужбовцям Національної гвардії видали під час патрулювання сухпайки з личинками

Як передає Politeka.net, відео з розпакуванням опублікував "Київ. Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як двоє військовослужбовців розкривають зелений поліетиленовий пакет з сухпайком. З нього випливає дивна рідина і випадають личинки черв'яків.

Не дивитися під час їжі Не дуже звична для нас ситуація, але хлопці із військової частини 3030 попросили опублікувати відео, де вони показують якість обіду, який їм видали під час патрулювання. Кажуть, що після таких знахідок всередині пакету - перевірили ще 10 подібних пайків і 4 з них були із таким самим сюрпризом в середині.

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Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 23. September 2020

Військовослужбовці кажуть, що після таких знахідок всередині пакету вони перевірили ще 10 подібних пайків і 4 з них були з таким же сюрпризом в середині.

У мережі не на жарт обурилися таким ""

"Значить їм подобається така їжа. Хай йдуть депутатів нагодують", "Який жах! Я служив в 2000 році, то черв'яки і гнила квашена капуста були постійно, а крім того траплялися такі кулінарні перли, довго писати. І нічого, вижили"," сиділи б удома і їли свіжий борщ"," дожилися до ручки", - писали українці під відео.

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