Аферисти вкрали у батька загиблого на Донбасі героя грошову допомогу від держави

Зокрема шахраї з рахунку зникла сума у розмірі - 300 тисяч гривень. Як повідомляється в сюжеті ТСН, батьки воїна вважали ці гроші недоторканними, бо отримали їх за сина, який пішов на фронт добровольцем і загинув.

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Про втрату грошей пенсіонер дізнався випадково через кілька місяців, коли прийшов в банк міняти картку. Виявилося, що гроші на рахунок аферистів, які не мають ні честі, ні совісті, перевели працівники Державної виконавчої служби Кам'янського.

Зазначається також, що аферисти організували схему, за якою з Дмитра Кваші зняли суму як з жителя міста Кам'янське, який нібито скоїв там ДТП. Насправді ж чоловік жодного разу в житті там не був, та й машини у нього немає.

У поліції, куди звернувся чоловік, складу злочину не знайшли і справу через рік закрили. У підсумку розслідуванням афери зайнялися побратими загиблого сина. Саме вони з'ясували, що виконавчий лист, на підставі якого зняли гроші, підробка.

У справі, на яку посилалися в "документі", прізвища пенсіонера взагалі немає.

Адвокат Миколаївської обласної Асоціації учасників бойових дій Євген Федоров пояснив, що гроші, отримані батьками за смерть бійця, взагалі не мали права знімати за борги. Адвокат звернувся до суду.

У виконавчій службі Кам'янського виправдовуються, що примусове провадження прийшло до них з районного суду і перевіряти його вони не мають повноважень.

"У заяві був чітко вказаний рахунок боржника з мокрою печаткою, живими підписами. Ніяких ознак підробки або нелегітимності у нього не було",- повідомив начальник Заводського відділу ДВС в Кам'янському Олександр Кузнєцов.

За адресою, де в Кам'янському нібито живе Дмитро Кваша, чоловіка ніхто не знає. А за адресою позивачки Марії Піскун, на чий рахунок держвиконавці перевели гроші, взагалі вже 10 років як пустир.

Розпочато службове розслідування, в ході якого повинні з'ясувати, чому після скарги пенсіонера поліція за рік не перевірила хоча б адреси. Тим часом адвокат через суд домігся відновлення провадження.

Тим часом працівники Кам'янської виконавчої служби теж звернулися в поліцію - як жертви. Вони намагаються повернути пенсіонерам хоча б частину грошей і звернулися в казначейство.

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