На Донбасі готується розведення військ на чотирьох напрямках

Про це заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє Укрінформ.

Також визначено близько 19-ти нових локацій щодо можливого гуманітарного розмінування.

За даними Рєзнікова, остаточне рішення поки не прийнято через позицію Москви і підконтрольних їм бойовикам і терористам в особі представників "Л/ДНР".

"Процес Мінська дещо заблокований через позицію Російської Федерації і їх "проксі", які представляють окупаційні режими в Донецьку і Луганську. Україна не повинна чекати, коли з'явиться "добра воля" в Кремлі, ми повинні рухатися у власному форматі, будуючи свій, власний, ландшафт", - сказав віце-прем'єр Резніков.

Він також повідомив, що зараз готується до відкриття "до 10 листопада - два нових КПВВ в населених пунктах Щастя і Золоте, про що була розмова в Парижі".

Також раніше повідомлялося, що незаконні збройні формування Російської Федерації на Донбасі в умовах перемир'я проводять ротацію своїх підрозділів поблизу лінії зіткнення. За даними Міноборони України, контролює процес ротації бойовиків комісія Восьмої армії Південного військового округу РФ.

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