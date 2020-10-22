Українським школярам мають намір заборонити користуватися технологічними гаджетами на території навчальних закладів
Як передає Politeka.net, про це стало відомо із законопроекту № 4226, який розміщений на сайті Верховної Ради України.
В у разі прийняття документа, буде заборонено використання гаджетів під час навчального процесу. Причому мова стосується не тільки мобільних телефонів, але і всіх технологічних пристроїв, що дозволяють вийти в інтернет. Учні не зможуть користуватися такими пристосуваннями під час уроків або на парах.
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Думки українців щодо доцільності цього Закону розділилися. Багато хто підтримав таку ініціативу, але були і ті, хто виступив такого нововведення.
"А ми, як раніше вчилися? Ходили в бібліотеки, писали, читали, переписували, робили реферати від руки, що то знали...", "Нехай спочатку повернуть нормальну програму навчання, а не та що зараз", "Так. Розумні всі. І як це буде виглядати. Сидітимуть на дверях з автоматами і шмонати учнів по кишенях у хлопчиків і косметичках у дівчаток .. Маячня якась", "заборонити негайно і, як раніше, по бібліотеках реферати писати, і лабораторні роботи, а ще вчити висаджувати дерева, прибирати в парках, в школі вікна і плінтуса мити, ось тоді буде пуття і наука", "
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