Українським школярам мають намір заборонити користуватися технологічними гаджетами на території навчальних закладів

Як передає Politeka.net, про це стало відомо із законопроекту № 4226, який розміщений на сайті Верховної Ради України.

В у разі прийняття документа, буде заборонено використання гаджетів під час навчального процесу. Причому мова стосується не тільки мобільних телефонів, але і всіх технологічних пристроїв, що дозволяють вийти в інтернет. Учні не зможуть користуватися такими пристосуваннями під час уроків або на парах.

Думки українців щодо доцільності цього Закону розділилися. Багато хто підтримав таку ініціативу, але були і ті, хто виступив такого нововведення.

"А ми, як раніше вчилися? Ходили в бібліотеки, писали, читали, переписували, робили реферати від руки, що то знали...", "Нехай спочатку повернуть нормальну програму навчання, а не та що зараз", "Так. Розумні всі. І як це буде виглядати. Сидітимуть на дверях з автоматами і шмонати учнів по кишенях у хлопчиків і косметичках у дівчаток .. Маячня якась", "заборонити негайно і, як раніше, по бібліотеках реферати писати, і лабораторні роботи, а ще вчити висаджувати дерева, прибирати в парках, в школі вікна і плінтуса мити, ось тоді буде пуття і наука", "